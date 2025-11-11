Ensemble Persona: »Der Besuch der alten Dame«

Friedrich Dürrenmatts Welterfolg erzählt von Claire Zachanassian, die als Milliardärin in ihr verarmtes Heimatdorf zurückkehrt, wo ihr einst das Herz gebrochen und die Ehre geraubt wurde. Sie verspricht Wohlstand für alle – und fordert dafür einen Mord. Mit dem trockenen Humor eines Menschenkenners und dem Tiefsinn eines Seelenforschers stellt der Autor die Frage nach der Moral des Einzelnen und zeichnet in komischabgründigen Szenen das Bild einer Gesellschaft, die sich über alle Regeln hinwegzusetzen droht. Das Ensemble Persona ist ein in München ansässiges, professionelles Ensemble freischaffender Theaterkünstlerinnen und -künstler, das mit seiner herausragenden Sprachbehandlung und seiner klaren, unprätentiösen Spielweise überzeugt. Es möchte klassische Texte in all ihren tiefsinnigen, poetischen und humorvollen Facetten für das Publikum verständlich und emotional berührend transportieren. Für die Inszenierung von Dürrenmatts tragischer Komödie kooperierte das Ensemble Persona mit dem Stadttheater Schaffhausen in der Schweiz.