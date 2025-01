Neue Musik am Puls der Zeit!

Der am Mozarteum in Salzburg lehrende Komponist Achim Bornhöft entwirft in seinem Zyklus für Ensemble und Live-Elektronik Strukturen, Klänge und musikalische Gestalten, die in ihren Bezügen und Verweisen jede Auskunft über ihre Identität verweigern. Der entstehende durch computergestützte Verfahren geprägte Hörraum verweigert spezifische Ein- und Zuordnungen und lässt Klänge und Rhythmen entstehen die sich als faszinierende Erfahrung von Differenz erweisen.

Es entsteht ein kommuni­katives Feld zwischen agierenden Musiker:innen und computergenerierten Klängen. Zwischen Simultanität und verzögerter elektronischer Verarbeitung bilden sich Klanglandschaften akus­ti­scher Nähe und Ferne, die uns ein musikalisches Vexierspiel von schillernder Viel­falt und Schönheit erleben lassen.

Die Komponist:innen Annette Mengel, Volker Blumenthaler (UA) und Karola Obermüller (UA) arbeiten dagegen im analogen Raum. Unterschiedlichste Verschmelzungsgrade des Instrumentariums, Klangexperiment und Virtuosität charakterisieren ihre Kompositionen. Aus äußerst individuellen Perspektiven entwerfen sie sehr unterschiedli­che musikalische Landschaften und lassen uns an faszinierenden Klangkonzepten teilhaben.

Mit dem ensemble phorminx spielt ein Spezialensemble der zeitgenössischen Musik. Es ist Gast auf wichtigen Festivals im In-und Ausland. (Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt, Schleswig – Holstein – Musikfestival, Heidelberger Frühling, Festival Rainy Days Lu­xembourg, Contemporary Music Week Seoul, DAEGU – Contemporary Music Festival). Zahlreiche CD Einspielungen liegen vor. Es wurde mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und dem Darmstädter Musikpreis ausgezeichnet.

ensemble phorminx

Angelika Bender – Flöten / Thomas Löffler – Klarinetten / Alwyn Westbrooke – Violine /

Wolfgang Lessing – Cello / Achim Bornhöft – Live – Elektronik