…the secrets will never be the same…

Neue Musik bewegt sich im Spannungsfeld zwischen expressiv Vertrautem und abstrakten Impulsen, Gesten und Strukturen. Dieses Spannungsverhältnis prägt auch das neue Programm des ensemble phorminx mit Werken von Nina Šenk, Annette Schlünz, Uli-Johannes Kieckbusch (UA), Eric Tanguy und Volker Blumenthaler.

Kunst versteht sich hier als offener Raum für Komponist:innen, Musiker:innen und Publikum: Bedeutung und Sinn entstehen in einem gemeinsamen kreativen Prozess, an dem Künstler:innen wie Rezipient:innen mit ihren jeweils eigenen Möglichkeiten beteiligt sind.

Wie immer lädt das Programm dazu ein, die eigenen ästhetischen Vorstellungen neu zu vermessen. Es vereint spontane Ungebärdigkeit, zerbrechliche Klangdichtung und poetische Klangerfindung – und ermöglicht ein Hören ohne Geländer, das ebenso lustvoll wie verstörend sein kann.