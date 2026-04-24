"Rückblick auf die Gegenwart".

Vielstimmigkeit prägt dieses Programm, sowohl kulturell als auch musikalisch. Die Werke zeigen eindrucksvoll, wie weit die Möglichkeiten instrumentaler Erfindung, Konstruktion und klanglicher Imagination heute reichen.

Neue Musik ist von Pluralität bestimmt. Unterschiedliche kompositorische Ansätze entfalten ihre eigene Logik und ästhetische Kraft, ohne einander auszuschließen. So entsteht ein Panorama zeitgenössischer Klangwelten, das die Vielfalt aktueller Musik erfahrbar macht. Im Zentrum stehen Werke von Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm, Annette Schlünz und Alwyn Westbrooke, die kontrastierende ästhetische Positionen miteinander in Beziehung setzen und den Blick auf die Gegenwart schärfen.

Das ensemble phorminx mit Angelika Bender (Flöten), Thomas Löffler (Klarinetten), Richard Röbel (Klavier), Alwyn Westbrooke (Violine) und Wolfgang Lessing (Violoncello) bringt diese Vielfalt auf die Bühne und lässt sie im Zusammenspiel lebendig werden.