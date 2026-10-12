30 Jahre Neue Musik im Sudhaus.

Seit 30 Jahren ist die zeitgenössische Musik der Phorminx im Sudhaus zu Hause. Was als Konzertreihe begann, ist längst ein fester Bestandteil des Sudhaus-Programms und der regionalen Szene für Neue Musik. Zum Jubiläum lädt das Ensemble Phorminx zu einem Programm ein, das unterschiedliche Positionen und Klangsprachen der Gegenwart zusammenführt.

Zu hören sind Kompositionen von Achim Bornhöft (Uraufführung), Cord Meijering, Richard Röbel, Georg Friedrich Haas und Volker Blumenthaler. Ihre Werke spannen einen Bogen zwischen präziser Konstruktion, klanglicher Imagination und unterschiedlichen ästhetischen Ansätzen. Das Ensemble Phorminx mit Angelika Bender (Flöten), Thomas Löffler (Klarinetten), Richard Röbel (Klavier), Alwyn Westbrooke (Violine) und Wolfgang Lessing (Violoncello) bringt diese unterschiedlichen Klangwelten zusammen und macht ihre Vielfalt im Zusammenspiel unmittelbar erfahrbar.