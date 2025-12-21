Ensemble Plus – Glückskind

Aus zahlreichen Märchen, allen bekannt und seit Generationen (vor-) gelesen, hat Martina Maria Reichert einen Zusammentreffen verschiedenster Figuren, Geschichten und Themen geschrieben , ein überlappendes Sammelsurium märchenhafter Sinn- und Glücksgeschichten.

Wo immer eine zaubrische Wendung wartet und unverhofft ein neues Glück dem jungen Burschen, dem armen Mädchen, der unglücklichen Königstochter, der faulenzenden Tunichtgut winkt, ist bald ein poetischer Weitergang der Geschichte, lehrreich und hoffnungsfroh in Sicht.

Im Ensemble Plus spielen generationenübergreifend Menschen aus Hall und Umgebung aller Altersstufen, die eines verbindet: die Begeisterung fürs Theater.

Leitung und Regie: Martina Maria Reichert