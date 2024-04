Ensemble Quadrivium: „Ballo del Gran Duca“ - Musik für die Feste der Medici

Die Familie Medici aus Florenz, bekannt als eine der einflussreichsten Großhandelsfamilien in der Zeit des 15. bis zum 18. Jahrhundert, förderte zugleich in hohem Maße Musik und andere Künste ihrer Zeit. Prunkvolle Feste und Tanzabende wurden mit den besten Musikerinnen und Musikern ihrer Zeit veranstaltet. Um einen tieferen Einblick in die damalige vielfältige Klangkunst auf den Festen der Medici zu geben, stellt das Ensemble Quadrivium virtuos-lebendige Vokal- und Instrumentalwerke von Falconieri, Caccini und Frescobaldi den emotionalen Klagegesängen von Cavalieri, Isaac und Rossi gegenüber.

Über das Ensemble Quadrivium: Das Ensemble Quadrivium hat es sich zur Aufgabe gemacht, die noch zu selten gespielte Musik der Renaissance und des Frühbarocks für ein breites Publikum zugänglich und erlebbar zu machen. Die vier Musizierenden, die bereits im Concertgebouw Amsterdam, der Elbphilharmonie Hamburg, der Berliner Philharmonie und bei Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musikfestival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den Osterfestspielen Baden-Baden oder den Festwochen Alter Musik Innsbruck konzertierten, absolvierten ihr Studium an den Musikhochschulen Köln und Freiburg. Für Ihre Auftaktkonzertreihe erhielten sie eine Förderung des Kulturamtes Freiburg.

Besetzung: Natalie Beck (Sopran), Peter Amann (Dulzian), Mathis Wolfer (Blockflöten & Cembalo), Julia Lorenz (Orgel & Percussion)