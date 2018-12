Ensemble resonanz & Ilya Gringolts

Das ensemble resonanz präsentiert mit Ilya Gringolts an der Violine folgendes Programm:

C.P.E. Bach Sinfonie C-Dur Wq 182, Nr. 3A. Pärt Tabula rasa für zwei Soloviolinen und OrchesterE. Ysaye Sonate Nr. 3 „Ballade“ für Violine soloF. Martin Polyptyque für Violine und zwei Orchester

Konzerte des Hamburger „ensemble resonanz“ sind programmatisch Erlebnisfahrten in neue Klangwelten. An diesem Abend führt der spannende Weg vom berühmtesten Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel – dem Berliner oder Hamburger Bach – bis zu Arvo Pärt. Solist ist mit Ilya Gringolts einer der interessantesten Geiger der jüngeren Generation, der hier gleich in drei Werken hervortreten wird, unter anderem mit dem selten zu hörenden Violinkonzert von Frank Martin.