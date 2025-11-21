ENSEMBLE SA-TIERE MIT "VOM DASEIN DER TIERE"

Eine literarische Reise durch die Evolution.

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend voller Esprit, Humor und Tiefgang!

"Vom Dasein der Tiere" spannt den Bogen von der Entstehung des Menschen - mit all seinen Facetten, vom Sexualverhalten über den Kampf um Vorherrschaft und grausame Ausbeutung bis hin zum zerstörerischen Umweltverhalten und der letztlich bleibenden Hoffnung.

Mit Gedichten namhafter deutscher Dichter - mal satirisch, mal ernst, mal humorvoll - laden wir Sie ein, in die faszinierende Welt der Tiere einzutauchen, hinter der am Ende doch immer wir Menschen stehen.