Ensemble Sa-Tiere

Eine literarisch-musikalische Reise durch die Evolution. Ein außergewöhnlicher Abend voller Esprit, Humor und Tiefgang!

"Vom Dasein der Tiere" spannt den Bogen von der Entstehung des Lebens über die Entwicklung der Tiere und Säugetiere bis hin zum Menschen - mit all seinen Facetten, vom Sexualverhalten über den Kampf um Vorherrschaft und grausame Ausbeutung bis hin zum zerstörerischen Umweltverfahren und der letztlich bleibenden Hoffnung.

Mit Gedichten namhafter deutscher Dichter - mal satirisch, mal ernst, mal humorvoll - tauchen Sie in die faszinierende Welt der Tiere ein, hinter der am Ende doch immer der Mensch steht. Die Verse, vertont von Holger Weitz, werden durch Hubert Brandts (Idee, Skript und Regie) spannende Inszenierung lebendig, die gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken anregt.

Auf der Bühne spielen und singen Annelie Peters und Michael Huber, begleitet von der projekterprobten Live-Band mit Holger Weitz, Andreas Kilgus, Frank Backes und Peter Sauter. Ein Abend, der Literatur, Musik und die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf einzigartige Weise verbindet - ein Genuss für alle Sinne und ein Erlebnis, das vielleicht noch lange nachklingt.

Vorverkauf: Tourist-Info, Bücherland Sinsheim, Buchhandlung Doll, Stadtbibliothek und eventim-light.

Ermäßigungsberechtigt sind: Schüler & Studenten, Azubis, Bufdis, Helfer im freiwilligen Sozialen Jahr und Schwerbehinderte gegen Vorlage eines gültigen Ausweises.