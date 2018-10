Musikalische Reise ins Mittelalter. „In Gotes Namen fara wir“, so lautet der Titel des Konzerts nach dem so genannten „Sonnengesang von Franz von Assisi“. Er dichtete diese Hommage an die Schöpfung gegen Ende seines Lebens in altitalienischer Sprache.

"In Gotes Namen fara wir“, – so lautet der Titel des Konzerts nach dem so genannten „Sonnengesang von Franz von Assisi“. Er dichtete diese Hommage an die Schöpfung gegen Ende seines Lebens in altitalienischer Sprache. Aber auch Walther von der Vogelweides „Rose ane Dorn“, mit dem der Minnesänger die auf dem Hohenstaufen verstorbene Irene von Byzanz besingt, wird an diesem Abend in der spätstaufischen Stiftskirche zu hören sein. Das Ensemble hat das Gedicht extra für Göppingen vertont.

Die drei Musiker, vom Ensemble Trigon, sind Meister ihres Fachs: Holger Schäfer wurde schon vielfach als „Minnesänger des Jahres“ ausgezeichnet. Katrin Krauß auf der Flöte und Kerstin de Witt auf der Barockvioline gehören zum international renommierten Quartett „Flautando Köln“.

Blockflöte: Katrin Krauß

Barockvioline, Holzblasinstrumente: Kerstin de Witt

Keltische Harfe, Cembalo, Gesang: Holger Schäfer