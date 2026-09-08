Ensemble und Orchesterkonzert

der Städtischen Musikschule

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Stadthalle Dr. - Sieber-Halle Sinsheim Friedrichstraße 17, 74889 Sinsheim

Die Städtische Musikschule veranstaltet im Rahmen der Sinsheimer Kulturtage wieder ein großes Ensemble- und Orchesterkonzert. 

 Freuen Sie sich auf Auftritte vom: Gitarrenensemble, Celloensemble, Saxophonensemble und vom Schlagzeugensemble. Nach der Pause geht es mit dem Musikschulorchester weiter. Die Musikauswahl ist genauso abwechslungsreich wie die Ensembles selbst: Es gibt alles von klassischen Stücken bis hin zu Pop- und Filmmusik. Ein schöner Abend, um die musikalische Vielfalt unserer Musikschule kennenzulernen.

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Stadthalle Dr. - Sieber-Halle Sinsheim Friedrichstraße 17, 74889 Sinsheim
Konzerte & Live-Musik

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