Die Städtische Musikschule veranstaltet im Rahmen der Sinsheimer Kulturtage wieder ein großes Ensemble- und Orchesterkonzert.

Freuen Sie sich auf Auftritte vom: Gitarrenensemble, Celloensemble, Saxophonensemble und vom Schlagzeugensemble. Nach der Pause geht es mit dem Musikschulorchester weiter. Die Musikauswahl ist genauso abwechslungsreich wie die Ensembles selbst: Es gibt alles von klassischen Stücken bis hin zu Pop- und Filmmusik. Ein schöner Abend, um die musikalische Vielfalt unserer Musikschule kennenzulernen.