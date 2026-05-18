Ensemble VerQuer

VerQuer macht vor nichts Halt: Das moderne Querflötenquartett verbindet in einem Konzert Klassik, Jazz, Latin, Tango, Neue Musik und vieles mehr. Alles, was Spaß macht, kommt auf die Bühne, Hauptsache, die Stücke sind interessant und haben den Groove.

VerQuer hat keinen falschen Respekt, aber die richtige Achtung vor dem, was gut ist.

Mit vollem Körpereinsatz und sämtlichen Querflöten, von der Piccoloflöte bis zur großen Bassflöte, und allerlei Perkussion im Gepäck spielen sich Katrin Gerhard (Bochum), Daniel Agi (Köln), Britta Roscher (Wiesbaden) und Maximilian Zelzner (Krefeld) seit 1999 in die Herzen des Publikums. Im aktuellen Programm „flautastic“ erklingen Werke von Mozart, Purcell, Piazzolla, Corea, Dubois, Jethro Tull und andere mehr.