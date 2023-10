Ensemble Vocoder

A Cappella ohne Mikros und Beatbox? Das geht! Drei Frauen-Drei Männer: nur mit ihren Stimmen begeistert Vocoder durch Charme und Eleganz das Publikum.

Ob Klassik, Jazz oder Pop, sie sind in vielen Stilen zuhause. Und: eigene Kompositionen schmücken ihre stets humorvollen, emotionalen und schwungvollen Programme. Vocoder gründet sich 2016 in Hamburg, mitten im Studium an der Hochschule für Musik und Theater. Von Anfang an arbeiten die sechs Sängerinnen und Sänger eng mit Hamburger Komponisten zusammen. Besonders herausragend ist die kompositorische Leistung von Henning Wölk, Bariton. Seine Arrangements und Kompositionen sind einzigartig und haben auch schon Koryphäen wie die King's Singers verblüfft. So beschrieb NDR Kultur die Atmosphäre eines Meisterkurses mit den King's Singers kurz und bündig mit "Gänsehaut-Stimmung". Neben den eigenen Kompositionen und Arrangement sorientiert sich Vocoder auch an anderen Ensembles. Besonders geprägt wurde das Ensemble durch die King's Singers, The Real Group, Pentatonix und Voces8. Vocoder -was heißt das eigentlich? Der Vocoder ist ein elektronisches Gerät, das die Stimme verändert. Früher kam der Vocoder oft zum Einsatz, um geheime Informationen auszutauschen. Heutzutage wird der Vocoder in der elektronischen Musik eingesetzt, um die Singstimme umzuwandeln. Dabei drückt der Sänger auf die Tasten eines Vocoder-Keyboards und singt einen Ton in das angeschlossene Mikro. Es erklingt dabei nicht nur der gesungene Ton: Durch Drücken der Tasten wandelt der Vocoder die Stimme in eine Mehrstimmigkeit um - es klingt wie ein Chor. Die Ensemble-Mitglieder wollen mehrstimmige Musikmachen. Sie sind wie ein menschlicher Vocoder - sie "drücken die Stimmtasten" und es erklingen perfekte Akkorde.