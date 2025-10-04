Ensemble Zahrava

Der Ukrainische Verein Tübingen e.V. lädt ganz herzlich ein zu einem Konzert des Ensembles "Zahrava ", einem ukrainischen Frauenchor mit ukrainischer Folklore& Weltmusik, ukrainischen, italienischen und deutschen Liedern.

"Zahrava", so nennt sich nicht nur der ukrainischen Frauen - Chor, der an diesem Abend auftreten wird, sondern dieses ukrainische Wort ist auch Programm, bedeutet es doch auf Deutsch das Leuchten der aufgehenden Sonne am Horizont, oder im übertragenen Sinne, und dies ganz sicher an diesem Abend, eine beginnende Helligkeit, einen Aufbruch in eine neue, bessere Zeit.

Darum wird es bei diesem Konzert auch gehen, um einen positiven, optimistischen Blick auf die Zukunft der Ukraine in Freiheit, zusammen mit dem westlichen demokratischen Europa nach dem Ende der Finsternis des aktuellen russischen Angriffskrieges. Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der interkulturellen Woche.