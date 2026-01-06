Ensemblekonzert Oktett

Das Solistenensemble gründet sich im Jahr 2020 auf Initiative der Geigerin Franziska Hölscher und des Klarinettisten Sebastian Manz.

Die beiden Künstler, Kammermusikpartner seit Lübecker Studienzeiten, stellen ein Ensemble aus arrivierten Solisten und Kammermusikern zusammen, das sich schnell auf den internationalen Bühnen einen Namen macht. Nach intensiven Konzertreisen erscheint im Jahr 2025 eine erste gemeinsame CD beim Label CAvi-music / Deutsche Grammophon, die von der Fachpresse begeistert aufgenommen wird: "Hier erlebt man Kammermusik so, wie sie sein sollte. Jede Stimme, jedes Motiv, jede melodische Wendung wird mit Leben gefüllt und im Zusammenwirken zu einem großen Erlebnis." (Rondo)

Mit folgenden Künstlern:

FRANZISKA HÖLSCHER, Violine

STEPHEN WAARTS, Violine

WEN-XIAO ZHENG, Viola

ANDREI IONIȚĂ, Violoncello

DOMINIK WAGNER, Kontrabass

SEBASTIAN MANZ, Klarinette

FELIX KLIESER, Horn

THEO PLATH, Fagott

Gespielt wird:

ALEŠ PAVLOREK geb. 1971

- Divertimento für Klarinette, Horn und Fagott

ANTONIN DVOŘÁK 1841 - 1904

- Streichquartett G-Dur op.77

FRANZ SCHUBERT 1797 – 1828

- Oktett (1824) für 2 Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, Horn und Fagott