Ensemblekonzert

Alljährlich im November veranstaltet die Musikschule ein Konzert bei dem sich die Ensembles und Instrumentalgruppen der Musikschule in einem eigenen Konzertabend präsentieren können.

Das Musizieren in einem Ensemble oder Spielkreis zählt zu den zentralen Aspekten der Musikschularbeit. So sind wir stolz darauf, unserem Publikum verschiedenste Formationen präsentieren zu können, die ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm gestalten werden.