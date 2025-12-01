Ensinger Classics: "Gold" Sonstiges

Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre des Weihnachtskonzerts der Ensinger Classics.

Erleben Sie die majestätische „Suite für Trompete“ von Georg Friedrich Händel. Ein besonderes Hörerlebnis wird Christof Skupin an der Trompete sein, dessen virtuoses Spiel Händels festliche Musik zum Glänzen bringen wird. Feine Eleganz bieten Giacomo Puccinis „3 Menuette“ für Streichorchester. Der Abend wird durch die kraftvolle „Fuge“ von August Halm bereichert. Ein weiteres Glanzlicht setzt Tomaso Albinoni mit seinem „Konzert für Trompete, Streicher und Basso Continuo“. Den „goldenen“ Abschluss bildet Arcangelo Corellis „Concerto grosso“, besser bekannt als das „Weihnachtskonzert“. Dieses ikonische Werk fängt die besinnliche und zugleich feierliche Stimmung der Weihnachtszeit perfekt ein. Abgerundet wird das musikalische Erlebnis durch die einfühlsame Rezitation von Rudolf Guckelsberger, der mit seinen Worten die Atmosphäre des Abends vertiefen wird.

Georg Friedrich Händel: Suite für Trompete, D-Dur, Streicher und b.c.

Giacomo Puccini: 3 Menuette für Streichorchester

August Halm: Fuge, F-Dur

Tomaso Albinoni: Konzert für Trompete, Streicher und b.c., B-Dur, Op. 7, Nr. 3

Arcangelo Corelli: Concerto grosso, Op. 6, Nr. 8, g-Moll „Weihnachtskonzert“