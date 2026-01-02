ENSLAVE THE CHAIN aus Heidenheim stehen für handgemachten, aber dennoch abwechslungsreichen Metal mit progressiven Einflüssen:

„Hier trifft detailverliebtes, anspruchsvolles Songwriting auf grandioses Riffing. Atemberaubende Gitarrensoli stehen im steten Wechselspiel mit einprägsamen Refrains, welche durch eine leidenschaftliche Gesangsperformance ihres Ausnahmesängers perfekt in Szene gesetzt werden.“ Das schreibt Powermetal.de und vergibt die Bestnote für die 2022 erschienene Debüt-EP. Auf der Bühne begeistern die 5 erfahrenen Musiker nicht nur mit ihrem Können, sondern auch mit einer unbändigen Spielfreude und jeder Menge Energie — überzeugt euch selbst!