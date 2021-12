Entangled: Stuttgart - Afghanistan

Im Rahmen des Projekts LindenLAB entwickeln verschiedene Museumsmitarbeiter*innen neue Formen musealer Wissensproduktion, Vermittlung und Präsentation.

Einige der insgesamt acht LindenLABs sind aktuell im Museum zu sehen. Unser Anspruch als Museum ist, aus dem Projekt zu lernen und uns stetig weiterzuentwickeln. Daher möchten wir uns selbstreflexiv damit beschäftigten, wie die LAB-Präsentationen von Besucher*innen wahrgenommen werden: Welche Aspekte der LABs sind für Sie interessant, welche vielleicht auch noch nicht ganz verständlich?

Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit den LAB-Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns über einen Austausch zu den einzelnen Präsentationen und Ihre Rückmeldungen und Anmerkungen. Das Format besteht aus einer kurzen Einführung mit anschließender Diskussion.

LAB 4 zeigt die Arbeit der Projektgruppe „Entangled“. Diese beschäftigte sich mit der Stuttgarter Expedition, die 1962/63 vom Linden-Museum in Badakhshan/Afghanistan durchgeführt wurde. Die Expedition und die dort entstandenen Fotografien zum Ausgangspunkt nehmend, reicherte die Projektgruppe die Präsentation mit subjektiven Bedeutungen, persönlichen Erinnerungen und Assoziationen an. Wie nehmen Sie als Besucher*in die Arbeit der Entangled-Gruppe wahr? Gemeinsam mit Ihnen möchten wir uns mit dem LAB näher beschäftigen und darüber ins Gespräch kommen, was wir aus dem LAB 4 für die zukünftige Museumsarbeit mitnehmen können.