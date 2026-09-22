Entdecke die Pyramiden im Alten Ägypten

Hast du schon einmal von den großen Pyramiden von Gizeh gehört? Sie gehören zu den berühmtesten Bauwerken der Welt – und sind sogar das einzige Weltwunder, das heute noch steht. Vor tausenden von Jahren haben die alten Ägypter diese riesigen Bauwerke erschaffen. Aber warum eigentlich? Und wie haben sie das ohne Maschinen geschafft? Welches war die erste Pyramide und wie sah die „Knickpyramide“ aus? Außerdem wollen wir uns mit dem Bau einer Pyramide beschäftigen, und entdecken, wie es in ihrem Inneren aussieht.