Entdecke mit Caily die Welt der Bücher

Lesehündin Caily freut sich auf leseungeübte Grundschülerinnen und Grundschüler, die ihr vorlesen.

Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch die Hundebesitzerin und Bibliothekarin Simone Wach, dürfen die Kinder eine selbst mitgebrachte Geschichte vorlesen oder sich ein Buch in der Bibliothek aussuchen. Wer möchte, kann ganz nahe bei Caily sitzen und streicheln, loben und Leckerchen geben.

Simone Walch wurde beim Lesehund Verein München ausgebildet und ist mit ihrer Wolfsspitzhündin seit dem Welpenalter regelmäßig in verschiedenen Kursen auf dem Hundeplatz. Unter anderem hat Caily am Welpen- und Junghundekurs teilgenommen im Agility, Obedience und Begleithundekurs „geschnuppert“ und nimmt seit Mai 2023 am

Team-Test-Training teil.

Lesehunde können dabei helfen, die Lesefähigkeit zu steigern und die Angst beim Vorlesen zu verlieren. Außerdem wird die Selbstsicherheit der Kinder gestärkt und die Freude und der Spaß am Lesen und Büchern geweckt.

Ab 8 Jahre

Dauer: ca. 45 Minuten

Anmeldung unbedingt für beide Termine erforderlich!