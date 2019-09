Entdecken Sie die Stadtbibliothek Reutlingen!

Bücher, CDs, Zeitschriften, Filme, Spiele… Bei einem Rundgang durch die Stadtbibliothek Reutlingen zeigen wir Ihnen, was wir alles zu bieten haben! Wir erklären Ihnen, wie man Bücher und andere Medien ausleiht und sie wieder zurückgibt. Und wie man bei uns im Internet surfen kann. Außerdem dürfen Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen: Was passiert eigentlich mit einem Buch, bevor es im Regal landet und ausgeliehen werden kann? Und was ist, wenn ein Buch kaputt zurückgegeben wird? Wir schauen uns die Sortieranlage an und tauchen gemeinsam in den Keller der Stadtbibliothek Reutlingen ab. Und zum Schluss gibt’s noch eine kleine Stärkung.

Mit Katja Schultz-Nisi und Ute Bruckinger von der Stadtbibliothek und Inge Thelen-Sieber von BAFF