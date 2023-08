Entdecker-Spaziergänge

Eine Führung mit Stefan Kraut durch die Altstadt, zu Gegenwart und Geschichte der Kreisstadt Künzelsau, bietet die Stadtverwaltung am Samstag, 2. September 2023 um 11 Uhr. Treffpunkt ist am Alten Rathaus, untere Seite bei den Balustraden.

Dort wird auch die Gebühr von drei Euro pro Person gezahlt. Anmeldungen sind bis 18 Uhr am Freitag vorher unter stefan.kraut@kuenzelsau.de oder telefonisch unter 07940 129-117 möglich.

Am diesjährigen Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September 2023 nimmt auch das Schlossgymnasium teil. Das Motto lautet „Talent Monument“. Auch hier wird der Stadthistoriker Stefan Kraut von 10 bis 16 Uhr vor Ort Erläuterungen zur Bau- und Nutzungsgeschichte von Schloss Bartenau mit seinen Nebengebäuden geben. Anmeldungen sind nicht notwendig; die Teilnahme ist kostenlos – Spenden an das Schlossgymnasium sind aber möglich.

Telefon 07940 129-123 Telefax 07940 129-113 laura.asum@kuenzelsau.de www.kuenzelsau.de