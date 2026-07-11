Entdeckerabend mit Helmut Schmidinger

Der Komponist Helmut Schmidinger stellt bei einer öffentlichen Probe sein neues Orchesterwerk „22 Kreuzer für haidn und mich chokolade“ vor.

Sie wollen erleben, wie eine neue Komposition einstudiert wird? Sie sind neugierig, was sich der Komponist bei seinem Werk gedacht hat? Sie wollen die Menschen kennenlernen, die sich »neue« Musik ausdenken?

Dann sind Sie bei unseren Entdeckerabenden richtig!

Sie finden in Form einer öffentlichen Probe im Vorfeld unserer (Ur-)Aufführung eines zeitgenössischen Werks im Studio der WPR statt.