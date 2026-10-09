Für Grundschulklassen mit Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung.

Zum neunten Entdeckertag erleben Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf die experimenta im geschützten Rahmen: Am 12. November sind Grundschulklassen aus Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung bei uns zu Gast. Deswegen bleibt unser Haus an diesem Tag bis 14:00 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen.

Mit dem Entdeckertag möchten wir Vielfalt fördern und leben. Die Schülerinnen und Schüler können bei uns in Ruhe und in ihrem Tempo die experimenta entdecken.

Der Eintritt ist an diesem Tag für angemeldete Klassen von SBBZ frei. Hast du Interesse, mit einer Klasse teilzunehmen? Dann wende dich gerne bis zum 23. Oktober 2026 mit Angabe von Klassenstufe, Klassengröße und gewünschter Ankunftsuhrzeit direkt per E-Mail an unser Entdeckertag-Team (inklusion@experimenta.science).

Wir freuen uns auf dich und deine Klasse!