Entdeckerworkshop für KeltenKids „Alles Wildschwein oder was?!“

Workshop ab 6 Jahren

Museum im Deutschhof Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn

Hier erfahren und entdecken die Kinder alles über die Tiere bei den Kelten und was Comics und archäologische Funde darüber berichten. Im Anschluss entsteht ein tierisches Schmuck-Andenken zum Mitnehmen.

Anmeldung erforderlich bis 06.03., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Namen und Alter der teilnehmenden Kinder an.

