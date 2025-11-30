Entdeckerworkshop für KeltenKids „Schmuckwerkstatt“

Bei einer Führung durch die aktuelle Mitmachausstellung KeltenKids – eine Reise in die Eisenzeit entdecken die Kinder eindrucksvolle Schätze und Schmuck der und erfahren, womit sich Keltinnen oder Kelten schmückten.

Anschließend entsteht in der Museumswerkstatt ein glänzendes Armband aus Leder und Metall zum mit nach Hause nehmen.

Anmeldung erforderlich bis Fr 23.01., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Namen und Alter der teilnehmenden Kinder an.