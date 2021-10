Entdeckt – Neue Stoff-Funde aus der Pausa

Die ehemalige Textildruckfirma Pausa birgt in ihren leerstehenden Räumen noch so manche Überraschung: In drei alten Musterkoffern* wurden 4.000 Stoffmuster entdeckt.

Nach Reinigung und Zuordnung konnte die Hälfte davon als bisher unbekannte Originale identifiziert und derumfangreichen Pausa-Stoffsammlung hinzugefügt werden. Sie umfasst inzwischen über 88.000 verschiedene Stoffmuster seit den 1920er-Jahren.

Die Ausstellung ‚Entdeckt‘ präsentiert aus diesen neuen Funden ausgewählte Stoffe mit abstrakten Motiven, farbiger Vielfalt und Blümchendekors. Es wird dabei deutlich: Jedes Jahrzehnt des Stoffdesigns bringt neue Formen und Farben hervor. Und viele der Pausa-Entwerfer waren weithin bekannt. Die gestalterische Handschrift der Pausa-Stoffe ist unverkennbar und ihre Schönheit begeistert bis heute.

Es gilt der 3G-Nachweis und Maskenpflicht.

Mittwochs und Sonntags 14 - 18 Uhr (geschlossen 23.12.2021 - 4.1.2021)