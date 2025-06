Vom Malen, Kreieren, Experimentieren und Entdecken ist Odilie Bauer schon seit ihrer Schulzeit fasziniert.

1994 kam sie erstmals in Berührung mit der Encaustic, einer Wachsmalkunst, die schon in der Antike bekannt war. Seither arbeitet sie hauptsächlich in dieser Technik, die viel Raum zum Experimentieren bietet. Inspiration für ihre Bilder findet Odilie Bauer, die als Erzieherin und Yogalehrerin tätig ist, in der Natur. Die Bewegung, Energie und Farben des Lebens fließen in ihre lebendigen und ausdrucksstarken Werke ein.

Herzliche Einladung zur Vernissage mit einem kleinen literarisch-musikalischen Programm von Odilie und Ulrich Bauer.