Entdeckungsreise in die Wasserwelt der Stadtwerke

Für Kinder ab 10 Jahre (Klasse 4), Führung ist ohne Begleitung der Eltern möglich, warme Kleidung ist erforderlich (Innentemperatur 10 bis 14 Grad).

Wollt ihr mit uns in die Welt des Wassers eintauchen und mehr erfahren über das Trinkwasser in Ludwigsburg? Bei unserem Rundgang durch den Wasserturm Salonwald erfahrt ihr mehr über die Lieferung und Verteilung des Wassers, seine Nutzung, Verbrauchsdaten und den Wasserkreislauf. Ihr bekommt Einblicke in den Wasserturm und natürlich entnehmen wir mit euch dem Netz testweise ein paar Wasserproben.