Japan in Pinselstrichen

Hast Du eine Vorstellung davon, wie es in Japan aussieht? Auf einer kleinen Gedankenreise besuchen wir dieses ferne Land und seine Land-schaften. Wir sehen Flüsse, die sich durch die Natur schlängeln, blaue Seen, in die Du bestimmt gerne springen würdest und riesige Felsen. Bei unserer Reise sammeln wir Ideen für unser eigenes japanisches Landschaftsbild, das wir danach durch Pinselstriche in Tusche oder Aquarellfarben gestalten. Wie genau Deine Landschaft aussehen soll, entscheidest Du als Künstler*in natürlich selbst.

11-14 Uhr: 6-10 Jahre

14.30-17.30 Uhr: 8-12 Jahre