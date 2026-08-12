Entdeckungstour am Bach – Die Bachwanderung für Groß und Klein

Herzlich Willkommen zur gemeinsamen Bachwanderung!

Wir folgen dem sanften Bachlauf, lauschen dem Plätschern des Wassers und entdecken, welche Lebewesen am und im Bach leben. Ob junge Forscher oder neugierige Erwachsene - jeder ist willkommen mitzumachen und die Natur vor unserer Haustüre zu erkunden. Wir schauen uns die Gehölze und Pflanzen, die Strömung und Bögen des Bachs an. Wir entdecken die Tiere im Bach und lernen andere Bachbewohner kennen.