Eine musikalisch-literarische Reise mit Maximilian Schairer (Klavier) und Jasmin Bachmann (Lesung)

Die Donau: Napoleon nannte sie die "Königin der Flüsse Europas". Auf ihrer 2857 Kilometer langen Reise durch zehn Länder – vom Baden-Württembergischen Donaueschingen bis zur Mündung ins Schwarze Meer – fließt sie vorbei an historischen Burgen und Klöstern. Sie ist Schauplatz von Mythen und Märchen verschiedener Kulturen, begeistert durch prächtige Naturschauspiele und ist seit jeher Inspirationsquelle für Komponisten wie Literaten. Das rund zweistündige Konzert lädt zu einer musikalisch-literarischen Reise entlang der „schönen blauen Donau“ ein.

Der Pianist Maximilian Schairer hat für das Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg ein Programm voller Klangfarben und Erzählkraft zusammengestellt: Schubert-Lieder in Liszts eindrucksvollen Bearbeitungen treffen auf musikalische Impressionen aus Wien. Virtuosität, Poesie und ein Hauch Wiener Charme erwarten das Publikum.

Maximilian Schairer wurde von Steinway & Sons mit dem Titel „Steinway Artist“ ausgezeichnet und erhielt bei Festivals und Wettbewerben in Europa und in den USA mehrfach erste Preise. Bereits mit 12 Jahren gab er sein Orchesterdebut mit dem Stuttgarter Kammerorchester, er studierte in Stuttgart, Leipzig und München. Maximilian Schairer tritt in Konzerthäusern wie der Carnegie Hall New York, der Opéra National Bastille, dem „Wiener Saal“ Salzburg auf und konzertiert mit namhaften Kammerorchestern und Sinfonieorchestern. Musikalische Lesungen gestaltete er u. a. mit der Schauspielerin Katharina Thalbach oder dem Bergsteiger Reinhold Messner.

Jasmin Bachmann ist Projektmanagerin für Musikvermittlung beim SWR Symphonieorchester. Sie war bis 2021 Mitglied des Sprecherteams des Bayerischen Rundfunks und moderierte das ARD Nachtkonzert. Stationen ihrer Engagements für Moderation und Konzeption waren und sind u.a. das Festspielhaus Baden-Baden, die Stuttgarter Philharmoniker, das Staatstheater Darmstadt, die Philharmonie Jena und das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim.

Programm

Franz Liszt/Robert Schumann: Widmung (aus Mythen) op.25 As-Dur

Franz Liszt/Franz Schubert: Ave Maria S.558 Nr.12 B-Dur

Franz Liszt/Franz Schubert: Erlkönig S.558 Nr.4 g-moll

Franz Liszt/Franz Schubert: „Auf dem Wasser zu singen“ S.558 Nr.2 As-Dur

Alfred Grünfeld/Johann Strauß: „Soiree de Vienne“ op.56 Des-Dur