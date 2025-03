Entlastung für die Seele - Auszeit vom Pflegealltag

Einmal im Monat findet der Gesprächskreis für pflegende Angehörige montagabends unter der professionellen Leitung von Tanja Neuburger im Gemeindehaus der Christuskirche, Salacher Straße 23, statt. Dabei werden unter anderem Belastungen und Probleme angesprochen, die sich im Pflegealltag ergeben. Der nächste Gesprächskreis findet am Montag, 14.04.2025 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr statt. Er bietet einen geschützten Rahmen sich mit anderen Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation, auszutauschen. Jeder ist willkommen – unabhängig vom Pflegegrad und Krankheitsbild des zu Pflegenden. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ein Großteil der pflegebedürftigen Menschen wird zu Hause von Familienmitgliedern oder nahen Angehörigen betreut und versorgt. Für viele pflegende Angehörige, insbesondere von Menschen mit Demenzerkrankungen, ist die alltägliche Pflegesituation eine große zeitliche, körperliche und seelische Herausforderung. Eigene Bedürfnisse werden oftmals weitgehend zurückgestellt und so selbstverständlich und erfüllend es sein kann, füreinander da zu sein und helfen zu können, so schnell können Pflegepersonen auch an die Grenze der Überforderung stoßen. Der Übergang ist meist fließend und vollzieht sich oft unbemerkt. Hinzukommt neben der emotionalen Verbundenheit noch die Schwierigkeit, den eigenen Lebensalltag, den Beruf und das eigene Privatleben unter einen Hut zu bringen.

Belastung für die Seele

Nicht selten ist die Pflegeperson auch schon älter oder selber gesundheitlich beeinträchtigt. Bei der Entscheidung, die Pflege eines Angehörigen zu übernehmen, werden aber gerade die seelischen Anforderungen häufig unterschätzt. Symptome wie Müdigkeit, Angst, Schlafstörungen sowie depressive Stimmungszustände sind nicht selten die Folge dieser Belastung.

Der Austauscht ermutigt

„Die Erfahrung, dass es anderen genauso geht und der Austausch mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wirken oft sehr entlastend“ beschreibt Seniorenberaterin Heide Daiss die positiven Auswirkungen einer solchen Gruppe. „Der Gesprächskreis bietet einen Raum sich alles mal von der Seele zu reden und bringt durch den Erfahrungsaustausch viele Anregungen und Ideen und trägt durch Verständnis und Ermutigung zur eigenen psychischen Entlastung bei“. Der nächste Gesprächskreistermin ist am Montag, 14.04.2025 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche.