entra [jungle]

Flora. Fauna. Musica.

entra tritt die nächste Reise an! Weil euch das letzte tropische Abenteuer so begeistert hat, treten wir erneut ein in die Weiten des Regenwalds. Dieses Mal begeben wir uns mit einem spannenden Dekokonzept noch tiefer in den Jungle. Euch erwartet eine faszinierende Nacht voll neuer Erfahrungen und Eindrücke. Erlebt die bunte Artenvielfalt der Tropen und kämpft euch durch die undurchdringliche Vegetation. Unsere Survivalguides an den Decks begleiten euch mit tropischen Techhouse-Beats und bringen euch sicher durch den Abend. Packt eure Sachen und tanzt mit uns durch die pure Natur.

LineUp:

Philip Bogdan b2b Georgee

Yasin Yalcin b2b Alper Joe

Marco Tondera

Sound: Tech-House

Deko: Jungle