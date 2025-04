Entspannt euch! Warum moralische Empörung nicht hilft

Buchvorstellung und Vortrag von Dr. Dr. habil. Katharina Ceming

Die offene Gesellschaft gerät nicht nur durch den Rechtspopulismus unter Druck. Auch die vor allem in progressiven Milieus beliebte Methode, den Diskurs zu moralisieren, erschwert die Verständigung miteinander. Katharina Ceming beleuchtet an diesem Abend die unterschiedlichen Quellen, aus denen sich die Haltung zum Moralisieren und zur Empörung speist und klärt, weshalb manche Menschen stärker dazu neigen, Andersdenkende abzuwerten. Mit einem klaren Blick auf gesellschaftliche Dynamiken wird gezeigt, warum diese Form der Diskussion unsere Probleme verschärft, statt sie zu lösen und was es bräuchte, wieder einen offenen Dialog führen zu können.

Referentin: Dr. Dr. habil. Katharina Ceming