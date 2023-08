Entspannt in den Feierabend mit dem Duo ZwickSchu

Entspannt am Neckarstrand Zur Piano-Lounge mit Saxophon machen Dr. Rainer Schulz und Jürgen Zwicker die Offenauer Uferpromenade.

Am Freitag, 8. September, ab 18 Uhr. Als „Duo ZwickSchu“ bringen die beiden mit Pop, Swing- und Latin-Klängen ihre Zuhörer entspannt in den Feierabend.

Dazu gehören Evergreens wie „Fly me to the moon“, „Bei mir bist du schön“ oder „Besame Mucho“. Das Konzert am Neckarstrand ist Teil des kommunalen Kulturprogramms, der Eintritt frei. Cocktails und feine Snacks gibt es am Tresen von Haziris Imbiss.