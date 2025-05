Entspannte Stadtführung für Senioren (barrierefrei)

Anmeldung erforderlich!

Ein gemütlicher Stadtspaziergang auf den Spuren der Vaihinger Geschichte. Vaihingen an der Enz wurde im 13. Jh. Zur Stadt erhoben. Durch die Lage an der wichtigen Fernstraße Speyer-Cannstatt–Ulm–Augsburg blühte die Stadt rasch auf. Wichtige Einschnitte stellten die Stadtbrände des 17. Jahrhunderts dar. Erhalten blieb der mittelalterliche Stadtgrundriss. So beginnt die barrierefreie Tour an der Peterskirche, vorbei am Haspelturm, an die Enz und endet am Marktplatz. Die gemütliche Stadtführung ist auch mit Rollator oder Rollstuhl möglich – die Dauer beträgt ca. 1 ½ Stunden und ist besonders geeignet für Besucher, die nicht so gut zu Fuß sind.

Eine Führung mit Iris Ellenberger