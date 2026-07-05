Entspannung im Freien: Achtsamkeitstraining in der Natur mit Verena Anders

Ihr fühlt euch oft unkonzentriert? Fühlt ihr euch öfters überfordert? Lässt sich das Gedankenkarussell nicht abstellen? Dieser Kurs lädt euch dazu ein, bewusst langsamer zu werden, eure eigene Wahrnehmung zu schärfen und neue Kraft in der Natur zu finden. Mit sanften Bewegungs-, Atem-, und Wahrnehmungsübungen im Grünen und an der frischen Luft lernt ihr im HIER und JETZT anzukommen, zu entspannen und Stress nachhaltig abzubauen. Der Kurs bietet einen geschützten Raum, um Abstand vom Alltag zu gewinnen, innere Ruhe zu fördern und neue Energie zu tanken. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich - nur wetterangepasste Kleidung und die Bereitschaft, euch auf die Natur und auf euch selbst einzulassen.