Entzündungshemmende Ernährung

Eine Entzündung ist eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers mit dem Ziel, den Auslöser bzw. die Ursache zu beseitigen. Es handelt sich dabei um eine komplexe Abfolge von Reaktionen des Organismus bzw. des Immunsystems auf einen äußeren oder innerlich ausgelösten Entzündungsreiz. Ziel ist immer, diesen Auslöser zu eliminieren, zu inaktivieren oder zu kontrollieren. Dabei kann die Ernährung helfen. Verschiedene Inhaltsstoffe unserer Nahrung wirken entzündungshemmend, andere wiederum entzündungsfördernd. Langfristig kommt es auf die Balance zwischen fördernden und hemmenden Einflüssen in unserer Ernährung an. Was sind chronische Entzündungen? Welche Lebensmittel wirken anti-entzündlich? Wie kann ein anti-entzündlicher Speiseplan aussehen? Diese und noch viele weitere Fragen werden an diesem informativen Abend geklärt. In Kooperation mit der Familien-Bildungsstätte Leonberg.