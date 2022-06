Enzo Petrocca & friends

Lorenzo Petrocca, geboren 1964 in Crotone / Süditalien kam 1979 als Fünfzehnjähriger mit seiner Familie als Emigrant nach Deutschland.

Heute kann man Lorenzo mit seinem Lorenzo Petrocca Trio, in ganz Deutschland und darüber hinaus immer mehr in seinem Heimatland Italien sowie in vielen europäischen Ländern hören. Lorenzo Petrocca ist auch ein gefragter Sideman.

Im April 2001 wurde L.Petrocca mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt New Orleans ausgezeichnet.

Winner of "Archtop-Germany CD des Jahres 2011",

Best Jazz-guitar CD in Germany CD "My Music" (2011),

Nominierung der Alben "Live in studio" sowie “Oh soul mio” für die Bestenliste 2/2016 bzw. 2018 des Preises der Deutschen Schallplattenkritik.

In zahlreichen Tourneen und Konzerte spielte er weltweit mit vielen internationalen jazzgrössen und nahm über 100 CDs auf.

Das Repertoire der Band besteht aus bekanntem Standardmaterial, Eigenkompositionen. Immer wieder werden auch italienische Songs dargeboten. Mit ihm agieren 4 Musiker der europäischen Spitzenklasse.

Lorenzo Petrocca, Gitarre

Andy Maile, Sax

Axel Kühn, Bass

Armin Fischer,Drums