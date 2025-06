Enztown Festival 2025 – Musik, Vielfalt & Demokratie! Am 26. Juli 2025 verwandelt sich Bietigheim-Bissingen in eine Bühne für Musik, Vielfalt und Zusammenhalt! Das Enztown Festival lädt euch ein, gemeinsam ein kraftvolles Zeichen gegen Ausgrenzung, Hetze und Intoleranz zu setzen – bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel! Live on Stage: Good Mens Gone Bad FKA Crew & DeKaFu Wunderbare Katze Güney Dikme Popgretel Das Enztown Festival ist mehr als nur ein Open Air – es ist ein Statement für eine bunte, demokratische und solidarische Gesellschaft! Während in Deutschland rechte Parteien Hass und Falschinformationen verbreiten, setzen wir ein Zeichen für Offenheit, Respekt und Zusammenhalt. Neben den Konzerten erwarten euch Mitmachaktionen, Infostände und kreative Angebote – von engagierten Gruppen aus der Region, die sich für Demokratie und ein friedliches Miteinander starkmachen. Sei dabei, feiere mit uns und zeige Haltung – für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Gewalt!

Am 26. Juli 2025 verwandelt sich Bietigheim-Bissingen in eine Bühne für Musik, Vielfalt und Zusammenhalt! Das Enztown Festival lädt euch ein, gemeinsam ein kraftvolles Zeichen gegen Ausgrenzung, Hetze und Intoleranz zu setzen – bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel!

Live on Stage:

- Good Mens Gone Bad

- FKA Crew & DeKaFu

- Wunderbare Katze

- Güney Dikme

- Popgretel

Das Enztown Festival ist mehr als nur ein Open Air – es ist ein Statement für eine bunte, demokratische und solidarische Gesellschaft! Während in Deutschland rechte Parteien Hass und Falschinformationen verbreiten, setzen wir ein Zeichen für Offenheit, Respekt und Zusammenhalt.

Neben den Konzerten erwarten euch Mitmachaktionen, Infostände und kreative Angebote – von engagierten Gruppen aus der Region, die sich für Demokratie und ein friedliches Miteinander starkmachen.

Sei dabei, feiere mit uns und zeige Haltung – für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Gewalt!