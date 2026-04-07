Eine Bühne für Musik, Vielfalt und Zusammenhalt!

Das Enztown Festival lädt euch ein, gemeinsam ein kraftvolles Zeichen gegen Ausgrenzung, Hetze und Intoleranz zu setzen – bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel! Neben den Konzerten erwarten euch Mitmachaktionen, Infostände und kreative Angebote – von engagierten Gruppen aus der Region, die sich für Demokratie und ein friedliches Miteinander starkmachen. Sei dabei, feiere mit uns und zeige Haltung – für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Gewalt!