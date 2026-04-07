Enztown Festival

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Musikerheim Bissingen Ernst-Silcher-Platz, 74321 Bietigheim-Bissingen

Eine Bühne für Musik, Vielfalt und Zusammenhalt! 

Das Enztown Festival lädt euch ein, gemeinsam ein kraftvolles Zeichen gegen Ausgrenzung, Hetze und Intoleranz zu setzen – bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel! Neben den Konzerten erwarten euch Mitmachaktionen, Infostände und kreative Angebote – von engagierten Gruppen aus der Region, die sich für Demokratie und ein friedliches Miteinander starkmachen. Sei dabei, feiere mit uns und zeige Haltung – für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Gewalt!

Info

Musikerheim Bissingen Ernst-Silcher-Platz, 74321 Bietigheim-Bissingen
Konzerte & Live-Musik
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