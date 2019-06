Ein Jahrzehnt lang haben sie immer wieder gemeinsam auf der Bühne und im Studio gestanden, jetzt haben Sage Francis und B. Dolan endlich dem Druck ihrer Fans nachgegeben und ihre Gesichtsbehaarung und Mikros offiziell vereint. Das Ergebnis ist Epic Beard Men. Die beiden Indie-Rapper haben diesen verdammt absurden Namen gewählt um sich selbst an ihre epische Mission zu erinnern: zwar nehmen sie in ihrer Solo-Arbeit viele schwierige Themen in Angriff und die Welt ist möglicherweise auf direktem Weg in die Hölle, doch „das hier soll verdammt nochmal Spaß machen!“Schon mit ihrer im Dezember 2017 bei Strange Famous Records veröffentlichten Single „War on Christmas“ machten die beiden klar, dass sie nicht hier sind um über Bartpflege zu diskutieren. Ihr in den letzten 2+ Jahren akribisch entwickelter Vorrat von Songs, der im März 2018 erstmals in Form der EP „Season 1“ mitsamt passendem Videospiel erschien, enthält einige der boshaftesten, schlagfertigsten und lockersten Texte des Jahres 2018.Und dann kam im März 2019 ihr Debutalbum „This was supposed to be fun“. Und es rockt. Es feiert mit ruchlosen Outlaws in Truck Stops. Es mischt den klassischen Breakbeat-Sound und zeitlose Drummachines mit Soul Grooves und tiefen Bässen. Gitarren, Geigen und eine verdammte Blaskapelle sind mit von der Partie. Und der Titel bedeutet keinesfalls, dass die beiden MCs sich von ihrem gewohnten Mix aus Persönlichem und Politischem verabschieden. EBM sind zwei Rap-Graubärte, die keine Angst davor haben, sich von tödlichem Ernst zu feinstem Humor zu schwingen.Seit April sind die beiden nun auf Tour. Zuerst in den USA und im Juli dann in ganz Europa.

Support: The King of Cons