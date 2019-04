Eppinger Kleinkunstfestival 2019

Moderiert von Stefanie Anhalt vom Südwestrundfunk, wechseln sich bekannte Comedy-Größen und Kleinkunst-Geheimtipps auf dem Eppinger Kleinkunstbühne am Samstag, 25. Mai, ab 20 Uhr in der Stadthalle am Berliner Ring ab – mal humoristisch, mal satirisch, mal nachdenklich. Der Vorverkauf beginnt am 1. März im Bürgerservice im Eppinger Rathaus am Marktplatz, bei der Buchhandlung Holl und Knoll in der Brettener Straße und bei Schreibwaren Müller in der Bahnhofspassage. Die Karte kostet im Vorverkauf 17,50 Euro und 19 Euro an der Abendkasse. Einlass am 25. Mai ist ab 19 Uhr. Vor der Veranstaltung und während der Pause bewirtet das Eppinger Hotel-Restaurant „Villa Waldeck“.

Angesagt sind Werner Koczwara, Heinrich del Core, Ernst Mantel und Mozart Heroes. Seit 2015 sind „Mozart Heros“ ein Geheimtipp für alle, die sich weit über die Grenzen von Klassik, Rock und Filmmusik begeben wollen. Mit ihrem Programm „On Fire“ triumphieren sie in der Königsdisziplin der Musik und bringen vermeintliche Gegensätze zusammen. Der zahlreich preisgekrönte Kabarettist und Comedian Heinrich del Core überzeugt mit seinem neuen, sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm „Ganz arg wichtig“. Mit einem Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz schafft der Italo-Schwabe eine einzigartige Verbindung zu seinem Publikum. Seit 30 Jahren hat Werner Koczwara großen Spaß daran, Unfug aus der deutschen Ordnung herauszuklopfen. Als „Paragrafen-Reiter“ zeigt er die unfreiwillige Komik der deutschen Justiz als humoristischen Schatz. „Gell“ heißt das Programm des schwäbischen Liedermachers und Komödianten Ernst Mantel. Wie kaum ein anderer spielt Mantel mit Sprache und Dialekt und dies mit offensichtlicher Lust am Hintergründigen und am Banalen, sodass die Grenzen manchmal zu verschwimmen drohen.

Das Eppinger Kleinkunstfestival wurde 2007 zu den Heimattagen Baden-Württemberg ins Leben gerufen und findet seitdem dank der großzügigen Unterstützung der Kreissparkasse Heilbronn und des Südwestrundfunks alljährlich statt.