Die strahlende Altstadt, der Duft von gebrannten Mandeln und süßen Waffeln, Glühwein und festlicher Musik verzaubert Eppingen jährlich während der Adventszeit.

Hier können Sie die Weihnachtsvorfreude mit Händen greifen. Und das nicht nur in der Altstadt, auch der Marktplatz lockt mit der Musikbühne und einem unterhaltsamen Programm für die Kleinsten. Nehmen Sie sich etwas Zeit, schlendern Sie durch die an diesem Tag verkehrsfreie Innenstadt, genießen Sie das festliche Flair und nutzen Sie ein reichhaltiges und besonderes Angebot weihnachtlicher Artikel.

Der Eppinger Weihnachtsmarkt ist ein Treffpunkt für Alt und Jung, für Familien und Freunde.