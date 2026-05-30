Scherer-Nikolausrock - Sommeredition

Auf dem Freigelände des Getränkefachmarktes Scherer ist wieder mal Open Air Stimmung angesagt.

Regionale Live-Bands wie die Tube Creeks oder Lost Eden sorgen musikalisch für gute Laune und ausgelassene Partystimmung. Mitsingen und Tanzen erwünscht! Um den kleinen Hunger zwischendurch kümmern sich verschiedene Catering / Imbiss-Stände. Und was den Durst betrifft…? Da steht oder sitzt man natürlich direkt an der Quelle! Scherer bietet im Ausschank eine große Auswahl heimischer Weine und Biere, antialkoholische Kalt- und Warmgetränke sowie Soft-Drinks auch für die kleinsten Rocker. Einfach vorbeischauen und mitfeiern: Eine rundum tolle Veranstaltung für einen guten Zweck!