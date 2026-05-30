FIT IM PARK 2026 - Power-Workout mit Heiko Utescheny

Dieser Kurs ist die perfekte Gelegenheit, am Ende eines langen Arbeitstages eine starke Stunde Dampf abzulassen und gleichzeitig deine Kraft, Ausdauer, Kondition und Koordination zu verbessern – egal ob du Anfänger:in oder Fortgeschrittene:r bist.

Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alters- und Interessengruppen statt. Sie können erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude! • Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen" • Teilnahme kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich • Bitte Turnmatte bzw. Decke mitbringen, falls vorhanden • Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt