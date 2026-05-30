FIT IM PARK 2026 - Power-Workout mit Heiko Utescheny

auf der Wiese beim Schwanen

Eppingen 75031 Eppingen

Dieser Kurs ist die perfekte Gelegenheit, am Ende eines langen Arbeitstages eine starke Stunde Dampf abzulassen und gleichzeitig deine Kraft, Ausdauer, Kondition und Koordination zu verbessern – egal ob du Anfänger:in oder Fortgeschrittene:r bist.

Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alters- und Interessengruppen statt. Sie können erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude! • Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen" • Teilnahme kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich • Bitte Turnmatte bzw. Decke mitbringen, falls vorhanden • Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt

Info

Eppingen 75031 Eppingen
Sport & Bewegung
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