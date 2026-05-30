FIT IM PARK 2026 - DimoviX mit Ralf Baumgärtner

Dimovix - Trommelsport: Trommeln mal sportlich, Trommeln macht Spaß! Bewegung macht Spaß! Zusammen in der Gruppe macht es noch viel mehr Spaß und ist gesund!

Zusammen in der Gruppe macht es noch viel mehr Spaß und ist gesund! Wir bewegen uns zu coolen Grooves, die wir selbst spielen, trommeln den Kopf frei und halten dabei unseren Körper fit. DimoviX, das Trommel Fitnessprogramm von und mit Ralf Baumgärtner für alle von 8 bis Ü 80. Schuhe eingepackt und los! Zwischen Sommerflor und Altstadtpanorama finden in der beliebten Reihe "Fit im Park" wieder Angebote für alle Alter- und Interessengruppen statt. Beim Festivalsommer können Sie erneut verschiedene Sportarten ausprobieren, neue Aktivitäten für sich entdecken oder auch jede Woche auf ein Neues teilnehmen: Zusammen stärken wir unsere Fitness und Bewegungsfreude! • Veranstaltungsort: Wiese beim „Schwanen" • Teilnahme kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich • Bitte Turnmatte bzw. Decke mitbringen, falls vorhanden • Bei Regen findet die Übungseinheit im „Schwanen" statt